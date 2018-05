WILLIAMSBURG, Va. — Annie Park n’a commis aucune erreur et elle a remis une carte de 65 (moins-6) pour partager le sommet du Championnat Kingsmill, jeudi.

Park est toutefois accompagnée au premier rang de Jessica Korda, Azahara Munoz, In Gee Chun et Jaye Marie Green, qui ont elles aussi bouclé le parcours River du Kingsmill Resort en 65 coups. Park, Korda et Munoz ont joué en matinée, dans des conditions plus clémentes, alors que Chun et Green ont dû composer avec de la pluie qui devrait aussi tomber sur le terrain vendredi et samedi.

Park, qui dispute seulement son troisième tournoi cette saison et qui cherche à signer une première victoire sur le circuit de la LPGA, a successivement réussi un oiselet, un aigle et un autre oiselet lors des 14e, 15e et 16e trous.

Munoz a réussi sept oiselets et elle a commis un boguey, tout comme Green. Korda et Chun n’ont pour leur part commis aucun boguey.

Munoz a récolté son seul titre de la LPGA en 2012. Korda a gagné en Thaïlande au mois de février.

Tout juste derrière ce groupe de cinq golfeuses, Nasa Hataoka et Ariya Jutanugarn, la championne de cet événement en 2016, accusent un seul coup de retard. Neuf joueuses se retrouvent à deux coups des meneuses, dont Minjee Lee, qui a gagné ce tournoi en 2015.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a connu une première ronde en dents de scie, réussissant sept oiselets et commettant cinq bogueys, mais elle a tout de même ramené une carte de 69, ce qui la place à égalité en 29e position avec 18 autres golfeuses, dont la Québécoise Maude-Aimée Leblanc et la Canadienne Brittany Marchand.

Brooke M. Henderson (70) et Alena Sharp (73), les deux autres représentantes de l’unifolié à ce tournoi, occupent respectivement les 48e et 102e rangs.