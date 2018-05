BOSTON — David Price a tenu le fort durant neuf manches pour permettre aux Red Sox de Boston de défaire les Orioles de Baltimore 6-2, jeudi soir.

Price a limité les Orioles à cinq coups sûrs dans son premier match complet de la saison.

J.D. Martinez a claqué un circuit de deux points en première et Xander Bogaerts a également étiré les bras pour permettre aux siens d’inscrire deux points en cinquième, enlevant la pression des épaules de Price.

Price (4-4) a retiré huit frappeurs sur des prises et n’a concédé aucun but sur balles. C’était la première fois qu’il enfilait deux victoires depuis le début de la campagne. Andrew Susac a amorcé la neuvième manche avec un double. Manny Machado a par la suite cogné un circuit alors qu’il y avait deux retraits.

Danny Valencia a placé deux balles en lieu sûr pour les Orioles, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres.

Kevin Gausman (3-3) a alloué six points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il a également effectué six retraits sur des prises et a accordé deux buts sur balles.