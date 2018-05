BIRMINGHAM, Ala. — Gene Sauers a signé une carte de 67 (moins-5) vendredi qui lui a permis de se hisser à égalité en tête en compagnie de Miguel Angel Jimenez après deux rondes au tournoi Regions Tradition, le premier des cinq tournois majeurs du circuit des Champions.

Sauers a complété une deuxième ronde sans commettre le moindre boguey, et il est à moins-11 (133) au cumulatif. Jimenez a réussi quatre oiselets et joué 69 au Greystone Golf & Country Club, au lendemain d’une ronde record de 64.

Jerry Kelly (69), Kevin Sutherland (66) et Scott McCarron (68) sont tous à deux coups derrière, à l’aube du week-end.

Sutherland et McCarron ont réalisé des aigles. Sutherland a évité les bogueys.

Sauers avait complété la première ronde en 66 coups, et il convoite sa deuxième victoire sur le circuit réservé aux golfeurs âgés de 50 ans et plus. Sa première s’était produite à l’Omnium senior des États-Unis en 2016.

Stephen Ames, de Calgary, a signé une carte de 69 et se retrouve à quatre coups de la tête. Pour sa part, Rod Spittle, de St. Catharine’s, en Ontario, a de nouveau éprouvé des ennuis et joué 74. Il est à plus-6 (150) après deux rondes.