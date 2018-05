TORONTO — La rotation de partants des Blue Jays de Toronto a encaissé un autre dur coup vendredi, quand le gaucher Jaime Garcia a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours en raison d’une inflammation à l’épaule gauche.

Ce mouvement de personnel est rétroactif à mercredi et il survient seulement une seulement après que le droitier Marcus Stroman eut été lui aussi placé sur la liste des blessés pour cause de fatigue à son épaule droite.

Les Blue Jays ont rappelé le droitier Deck McGuire du niveau AAA et ils vont donner un départ contre les Athletics d’Oakland à Sam Gaviglio et Joe Biagini, qui ont récemment été rappelés.

Garcia a éprouvé des difficultés cette saison, montrant un dossier de 2-3 et une moyenne de points mérités de 6,28 en huit départs.

Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a laissé savoir que l’épaule de Garcia «chauffait encore» il y a quelques jours, mais qu’il n’allait rater que quelques départs.

Garcia, qui a signé un contrat d’un an et d’une valeur de 8 millions $US pendant la saison morte, a accordé six points en trois manches et deux tiers, mardi, dans un revers de 12-2 contre les Mets de New York.

Âgé de 31 ans, Garcia revendique une fiche de 69-58 et une moyenne de points mérités de 3,78 en 10 saisons dans les Majeures.

McGuire, 28 ans, a un dossier de 3-1 et une moyenne de points mérités de 2,70 en cinq départs avec les Bisons de Buffalo. Le droitier de six pieds six pouces a fait une apparition avec les Blue Jays cette saison, allouant trois points en trois manches et un tiers.

Gibbons a aussi affirmé que le voltigeur Teoscar Hernandez pourrait revenir dans la formation samedi après-midi. Il a raté la partie de jeudi en raison de raideurs au dos.