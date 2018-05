TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay est revenu dans la finale de l’Association Est contre les Capitals de Washington, surtout grâce à ses unités spéciales.

Pour reprendre avantage dans cette série, qui se poursuit samedi soir, les Capitals auront eux aussi besoin de leurs unités spéciales.

«La série est égale 2-2, ça n’a pas d’importance la façon dont nous en sommes arrivés là», a fait valoir l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper.

Le Lightning, qui a gagné les deux dernières parties d’une série au cours de laquelle aucune équipe n’a remporté un match à domicile, estime qu’il n’a pas encore joué son meilleur hockey.

Les Capitals ont été dominants lors des deux premiers duels, gagnés à l’étranger, mais ils sont tombés à plat lors des deux suivants, dans leur amphithéâtre.

«Je crois que nous restons réalistes, a affirmé l’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz. Je suis convaincu que personne ne s’attendait à ce que cette série se termine en quatre rencontres. Se sont deux équipes de haut calibre. C’est simplement un autre niveau d’adversité et ce groupe a répondu chaque fois cette année.»

Depuis qu’ils ont alloué trois buts en avantage numérique lors des deux premiers affrontements de cette série, les joueurs du Lightning ont écoulé les sept pénalités qu’ils ont écopées lors des deux derniers matchs.

Pas si mal pour une équipe qui avait la quatrième pire unité de désavantage numérique de la LNH la saison dernière (76,1 pour cent).

Le capitaine du Lightning, Steven Stamkos, a touché la cible en avantage numérique lors de chacune des quatre premières parties de la finale de l’Est. Six de ses sept buts au cours des présentes séries sont survenus avec un joueur en plus, dont son 11e en carrière en avantage numérique en séries, ce qui lui a permis de devancer Martin St. Louis au premier rang de l’histoire de l’équipe à ce chapitre.

«C’est ce sentiment du désespoir. De réaliser à quel point c’est important, surtout contre une équipe comme les Capitals, a déclaré Stamkos à propos du travail en désavantage numérique. Ça commence par le gardien et ensuite, le sacrifice des joueurs. Quand l’avantage numérique va bien, le désavantage numérique veut en donner un peu plus, et vice versa.»

Andrei Vasilevskiy a stoppé 36 des 38 tirs dirigés vers lui lors du quatrième affrontement. Il a bien rebondi après avoir donné 10 buts en cinq périodes lors des deux premiers matchs.

Le Lightning s’est nourri du défi que représentait un retour dans la série après avoir tiré de l’arrière 0-2, mais les Capitals sont aussi excités d’avoir l’occasion de reprendre les devants à l’étranger.

Non seulement les Capitals montrent un dossier de 7-1 à l’étranger pendant le présent tournoi printanier, mais ils ont éliminé les Blue Jackets de Columbus, au premier tour, et les Penguins de Pittsburgh, en deuxième ronde, à l’étranger et en six rencontres, alors que la série était égale 2-2.

«Je crois que nous avons bien joué lors de trois des quatre parties, a dit Trotz. Je ne suis pas déçu de notre jeu.»

Le Lightning déborde aussi de confiance.

«L’avantage de la glace semble plutôt un désavantage dans cette série. Sauf que j’aime mieux disputer le cinquième match à domicile. Je crois que nous serons une équipe différente de lors des deux premiers duels dans notre domicile», a conclu Cooper.