BOSTON — Jonathan Schoop a frappé un circuit, Alex Cobb a signé un premier gain cette saison et les Orioles de Baltimore ont battu les Red Sox de Boston 7-4, vendredi soir, pour mettre fin à une séquence de 13 revers à l’étranger.

Manny Machado a placé trois balles en lieu sûr en cinq apparitions et il a produit trois points. Adam Jones a réussi deux coups sûrs et il a poussé deux coéquipiers au marbre. Les Orioles ont gagné à l’étranger pour une première fois depuis le 8 avril.

Mookie Betts a cogné deux doubles et il a ajouté son 14e circuit de la campagne pour les Red Sox, qui ont perdu contre les Orioles pour une première fois en cinq duels cette saison.

Cobb (1-5) a remporté un premier match en tant que membre des Orioles, limitant les Red Sox à trois points sur 10 coups sûrs en six manches et un tiers. Il s’était entendu sur les modalités d’un contrat avec les Orioles après 11 saisons dans l’uniforme des Rays de Tampa Bay.

Brad Brach n’a donné aucun point en neuvième manche pour enregistrer un sixième sauvetage cette saison. Il a préservé la première victoire à l’étranger des Orioles depuis celle de 8-7 en 12 manches contre les Yankees de New York, lors du 10e match de la saison.

Drew Pomeranz (1-2) n’a lancé que pendant quatre manches pour les Red Sox. Il a quitté la partie après avoir alloué quatre points aux Orioles en quatrième. En tout, il a concédé cinq points, dont quatre mérités, sept coups sûrs et trois buts sur balles.

Brewers 8 Twins 3

Jesus Aguilar a claqué deux longues balles, Ji-Man Choi a frappé un circuit en solo et les Brewers de Milwaukee ont défait les Twins du Minnesota 8-3.

Brent Suter (3-3) a lancé pendant cinq manches et deux tiers pour les Brewers, qui ont gagné six de leurs huit dernières parties. Le gaucher a alloué un point, cinq coups sûrs et un but sur balles.

Kyle Gibson (1-2) a accordé cinq points en cinq manches et un tiers pour les Twins, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Gibson a permis huit coups sûrs et quatre buts sur balles.

Max Kepler a récolté deux coups sûrs pour les Twins, dont un circuit de deux points. Le joueur de premier but Joe Mauer a quitté la rencontre en cinquième manche en raison de raideurs au cou.

Aguilar est devenu le joueur de premier but régulier des Brewers pendant que Ryan Braun et Eric Thames se retrouvent sur la liste des blessés. Aguilar a cogné 16 longues balles en 113 parties avec les Brewers l’an dernier.

Indians 1 Astros 4

Charlie Morton a été solide durant sept manches, Tony Kemp a brisé l’égalité grâce à un double d’un point en septième et les Astros de Houston ont battu les Indians de Cleveland 4-1.

Il s’agissait d’une troisième victoire consécutive pour les Astros.

Morton (6-0) a alloué un point et quatre coups sûrs, tout en retirant huit adversaires grâce à des prises. Il a prolongé à neuf sa séquence de victoires consécutives, qui date de septembre dernier. Morton a retiré 19 des 21 premiers frappeurs auxquels il a fait face.

Après que le partant des Indians Mike Clevinger (3-1) eut accordé deux buts sur balles à Marwin Gonzalez et Derek Fisher en début de septième, Kemp a frappé un double d’un point pour permettre aux Astros de prendre les devants 2-1. Derek Fisher a profité d’une erreur défensive pour ajouter un point.

Evan Gattis a ajouté un ballon-sacrifice en huitième.

Clevinger a alloué trois points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles, en six manches et un tiers de travail.