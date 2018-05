ROME — La championne en titre Elina Svitolina est de nouveau en finale de l’Omnium d’Italie, après avoir facilement pris la mesure de la 26e joueuse mondiale Anna Kontaveit 6-4, 6-3 samedi.

Svitolina, qui tentera de défendre un titre pour la troisième fois de sa carrière, affrontera la gagnante du duel entre la favorite Simona Halep ou la triple championne du tournoi de Rome, Maria Sharapova, en finale dimanche sur la terre battue du Foro Italico.

La quatrième tête de série n’a décoché que 18 coups gagnants, contre 24 pour Kontaveit, mais elle a commis moins de fautes directes qu’elle — 13 contre 20 —, au cours d’un duel qui s’est poursuivi pendant 74 minutes.

Halep et Sharapova s’affronteront un peu plus tard sous un soleil de plomb, dans la capitale italienne, après l’affrontement tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Dans l’autre demi-finale masculine, le champion en titre Alexander Zverev a rendez-vous avec Marin Cilic.

L’an dernier, Svitolina était venue de l’arrière pour vaincre Halep, après que la Roumaine se soit tordu la cheville.

Il s’agit du dernier tournoi d’envergure avant les Internationaux de France, qui commenceront le week-end prochain.