La LCF n’était peut-être pas sa première option, mais Johnny Manziel semble maintenant s’y être fait à l’idée.

Manziel a annoncé sur son compte Twitter officiel samedi matin qu’il avait pris la décision de s’entendre avec les Tiger-Cats de Hamilton, après des mois de spéculations.

«J’ai pris la décision aujourd’hui de signer mon contrat avec la LCF et de poursuivre ma carrière de footballeur après une longue pause, a-t-il écrit. Je suis très reconnaissant envers tout le monde qui m’a soutenu en cours de route. Je crois que c’est ma meilleure opportunité pour progresser et j’ai hâte de savoir ce que l’avenir me réservera.»

La formation ontarienne n’a cependant toujours pas confirmé l’entente avec Manziel. Les Tiger-Cats détiennent ses droits dans la LCF, mais ils avaient jusqu’ici été incapables de s’entendre avec le quart âgé de 25 ans.

En mars dernier, l’ancien récipiendaire du trophée Heisman avait affirmé que s’il n’obtenait pas une chance de jouer dans la NFL en 2018, il était ouvert à l’idée d’aller jouer au Canada.

Manziel avait effectué ces commentaires après avoir effectué une démonstration pour les recruteurs lors de la journée d’évaluation de l’Université Texas A&M, à College Station, au Texas. Il avait aussi participé à la journée d’évaluation de l’Université de San Diego.

Manziel a connu une brillante carrière avec Texas A&M et a remporté le trophée Heisman en 2012 en tant que joueur par excellence dans le football universitaire américain. Il a ensuite été sélectionné en première ronde, 22e au total, par les Browns de Cleveland lors du repêchage de la NFL en 2014.

Cependant, les Browns ont libéré Manziel en mars 2016, après qu’il eut présenté une fiche de 2-6 comme partant.