L’attaquant des Blackhawks de Chicago Marian Hossa aurait pris sa retraite du hockey, a indiqué un quotidien slovaque par l’entremise de son site internet samedi.

«Je ne jouerai plus au hockey, aurait déclaré Hossa au quotidien ‘Novy Cas’. J’ai une entente encore valide pour trois ans avec les Blackhawks, mais je n’ai qu’une vie, et elle ne me permet pas d’effectuer un retour au jeu.»

Le vétéran âgé de 39 ans a raté l’intégralité de la saison 2017-18 en raison d’un problème de peau et des effets secondaires associés au médicament qu’il doit utiliser pour traiter sa maladie.

Il avait accepté une entente de 12 saisons d’une valeur de 63,3 millions $US avec les Blackhawks en 2009, et il reste trois saisons à écouler.

Hossa a marqué 525 buts et récolté 609 mentions d’aide en 1309 matchs de saison régulière avec les Sénateurs d’Ottawa, les Thrashers d’Atlanta, les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Detroit et les Blackhawks. Il a fait partie des Hawks au cours des huit dernières campagnes, et a remporté trois coupes Stanley avec eux.