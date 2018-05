CINCINNATI — Billy Hamilton a soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés en 11e manche et les Reds de Cincinnati ont eu raison des Cubs de Chicago 5-4, samedi, dans le premier duel d’un programme double.

Les Reds sont venus à bout des Cubs même si les visiteurs sont venus de l’arrière à trois reprises.

Ian Happ a claqué un circuit, un triple et un double pour les Cubs, qui comptaient sur l’appui de beaucoup de partisans au Great American Ball Park.

Les Reds ont rempli les coussins en 11e manche contre Justin Wilson (1-1) à la suite d’un but sur balles à Scott Schebler, un simple de Tucker Barnhart et une passe gratuite à Adam Duvall. Hamilton a ensuite soutiré un but sur balles en cinq lancers.

Dylan Floro (1-0) a enregistré une première victoire en carrière dans les Majeures grâce à ses deux manches en relève.

Le partant des Reds, Luis Castillo, a donné six coups sûrs et cinq buts sur balles en cinq manches au monticule. Les Cubs ont toutefois laissé huit coureurs sur les buts.

Dodgers 4 Nationals 1 (1er match)

Ross Stripling a retiré neuf frappeurs sur des prises, un sommet en carrière, Max Muncy a produit deux points et les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Nationals de Washington 4-1 lors du premier match d’un programme double.

Stripling (1-1) a retiré les trois frappeurs de la première manche au bâton et il a également retiré sur des prises les cinq derniers adversaires qu’il a affrontés. Il a alloué un point et quatre coups sûrs en six manches.

Stripling a effectué 11 apparitions en relève, concédant un point en 15 manches et un tiers, avant d’être inséré dans la rotation de partants des Dodgers.

Joc Pederson et Logan Forsythe ont tous les deux placé deux balles en lieu sûr pour les Dodgers, qui ont remporté deux parties de suite après avoir perdu lors de neuf de leurs 10 dernières sorties.

Les Nationals ont perdu pour une première fois depuis le 9 mai. Ils n’avaient disputé aucun match complet depuis dimanche soir en raison du mauvais temps.

Pederson a amorcé le match avec un triple contre Tanner Roark (2-4) et il est venu marquer à la suite d’un sacrifice de Yasmani Grandal. Forsythe a frappé un simple en cinquième manche et il a ensuite inscrit le point victorieux quand Cody Bellinger a été retiré sur un roulant.