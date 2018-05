WINNIPEG — Paul Maurice souhaite que les Jets de Winnipeg se concentrent sur plaisir et non sur l’importance du match de dimanche soir, face aux Golden Knights de Las Vegas.

L’équipe d’expansion de Las Vegas ont pris les devants 3-1 dans la finale de l’Association de l’Ouest et pourrait éliminer les Jets lors du cinquième match pour assurer leur place en finale de la Coupe Stanley.

«Ce sont les meilleurs matchs, comme toujours, lorsqu’on a tout à perdre, a soutenu l’entraîneur-chef des Jets en conférence de presse, samedi.

«Tout le monde sera au comble de l’excitation. Nous devons trouver une façon, et ça ne devrait pas être trop difficile, d’apprécier chaque minute de cette rencontre… Ça doit être notre heure de gloire. Avant la première mise en jeu, nous devons être en mesure d’assimiler que ceci est le match le plus plaisant de l’année maintenant.»

Les Jets ont accompli beaucoup plus durant les présentes séries que ce que les Thrashers d’Atlanta ont fait avant que l’équipe ne soit relocalisée au Manitoba, en 2011. Ils ont également dépassé les réalisations de la toute première concession des Jets, qui a déménagé en Arizona en 1996.

Depuis que l’équipe actuelle de Winnipeg a éliminé en cinq matchs le Wild du Minnesota en première ronde des séries et a fait tomber les Predators de Nashville lors du septième match de la série, tous les amateurs de hockey du pays se sont ralliés autour du seul club canadien toujours en lice pour aspirer aux grands honneurs.

Le défenseur des Jets Ben Chiarot et ses coéquipiers ont constaté cette adoration, particulièrement à Winnipeg où la foule est vêtue de blanc à l’intérieur des murs du Bell MTS Place, tout comme à l’extérieur de l’amphithéâtre où se tiennent des soirées de visionnement et d’activités.

Ce n’est toutefois pas le temps de laisser le poids des attentes des partisans — qui peut parfois être énorme — venir déranger leur travail, a-t-il souligné.

«Je ne crois pas que nous pouvons penser à ça, au nombre de personnes qui nous regardent», a admis Chiarot.

Les Jets ont remporté le premier affrontement contre les Golden Knights à Winnipeg, mais ont encaissé trois revers consécutifs par la suite.

En saison régulière, les Jets avaient le meilleur dossier à domicile du circuit Bettman, avec un rendement de 32-7-2 et ont terminé l’année avec neuf victoires d’affilée au Bell MTS Place. Ils ont ajouté à cette statistique quatre gains à domicile durant les séries éliminatoires, mais ont perdu trois de leurs quatre derniers duels devant leurs supporters.

Lors des deux dernières défaites aux mains des Knights, les Jets ont concédé le premier but. Lorsqu’ils ont nivelé la marque lors des deux matchs à Las Vegas, les Golden Knights ont répliqué quelques secondes plus tard pour reprendre les devants.

«Ce sera très important de non seulement inscrire le premier but, mais simplement de connaître un bon départ, a stipulé l’attaquant des Jets Andrew Copp. Nous avons senti que nous avons débuté le match de façon acceptable lors du dernier match et nous nous sommes rapidement mis les pieds dans les plats avec les pénalités. Ça peut dicter l’allure d’un match ça.»

Si les Jets sont en mesure de l’emporter dimanche, le sixième match aura lieu mardi à Sin City.

Le gardien des Golden Knights Marc-André Fleury, qui a porté son équipe à bout de bras en réalisant des arrêts spectaculaires lors des deux dernières rencontres, qu’il demeurait concentré sur le match de dimanche.

«Je vais être prêt dès le premier coup de sifflet, a-t-il laissé savoir. Nous savons qu’ils connaissent toujours un bon départ à domicile. Ce sera bruyant et ce sera un peu fou. Mais je crois que si nous sommes concentrés dès le début du match, nous nous en sortirons.»

Maurice souhaite que ses joueurs utilisent la même approche que lors du match no 7 contre les Predators.

«Je veux qu’ils prennent l’expérience qu’ils ont acquise lors du sixième et du septième match et qu’ils recréent l’environnement qu’ils avaient réussi à créer, en sortant excités et avec le sourire au visage», a-t-il souligné.

«Il y a autant de pression en vue d’un match no 7 qu’il y en a en ce moment, pas vrai? C’est la même chose. Cette fois-ci, nous avons l’avantage de la patinoire. Nous aurons besoin de la foule. Ils ont été bons pour nous.

«Toutes les équipes, les quatre équipes qui disputent les finales d’associations, n’ont plus autant d’essence dans le réservoir qu’elles en avaient en début de séries. Nous allons nous appuyer là-dessus et sortir avec nos plus beaux sourires.»