TAMPA, Fla. — Après deux matchs dans la finale de l’Association Est, le Lightning de Tampa Bay semblait dans de beaux draps. Trois parties plus tard, les hommes de Jon Cooper ne sont qu’à une victoire d’atteindre la finale de la Coupe Stanley.

Le quatrième trio a prêché par l’exemple, marquant deux buts, et le Lightning a battu les Capitals de Washington 3-2, samedi soir, lors du cinquième affrontement de la finale de l’Est.

Le Lightning, qui avait perdu les deux premiers duels de la série, est sorti victorieux pour une troisième fois de suite, prenant les commandes 3-2. Le sixième match aura lieu lundi soir, à Washington.

Les Capitals avaient inscrit dix buts lors de leurs deux premières visites au Amalie Arena, mais cette fois, ils ont mis du temps avant de se mettre en marche. Encore à la recherche de leur rythme, ils tiraient déjà de l’arrière 3-0 en début de deuxième période et ils n’ont pas été en mesure d’effacer ce retard.

Ryan Callahan a amassé un but et une mention d’assistance alors que Cédric Paquette, un de ses compagnons sur le quatrième trio, a touché la cible à une reprise. Ondrej Palat a été l’auteur de l’autre filet du Lightning, qui tente d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 2015.

Profitant d’une confortable avance, Andrei Vasilevskiy a fait du bon travail devant la cage de l’équipe locale. Le gardien russe a repoussé 28 rondelles dans la victoire.

Evgeny Kuznetsov et Alex Ovechkin ont été les seuls joueurs des Capitals à battre Vasilevskiy, tous deux grâce à leur 11e but des séries. Même s’il a alloué trois buts en 22 tirs, Braden Holtby n’a rien eu à se reprocher, car il a été déjoué par deux bons lancers et un jeu plutôt chanceux.

Il ne fallait pas arriver en retard pour être témoin du premier but de la rencontre. Dès la 19e seconde, Callahan a tout fait pour permettre à Paquette de se présenter seul devant Holtby. Le Québécois a effectué un tir des poignets pour inscrire son premier but des présentes séries.

Semblant encore sonnés par cette réussite du Lightning, les visiteurs n’ont pas eu beaucoup d’occasions de marquer au premier vingt. Les défenseurs Dmitry Orlov et Matt Niskanen étaient encore sur le jeu lorsque Palat a doublé l’avance des siens, profitant d’un revirement de l’arrière russe.

Comme elle l’avait fait au premier tiers, la formation de Tampa Bay a enfilé l’aiguille dans la première minute de la deuxième période. Anton Stralman a contourné Niskanen avant de diriger la rondelle au filet. Callahan, qui s’avançait vers le demi-cercle de Holtby, a accidentellement touché le disque avec sa main avant de le voir traverser la ligne rouge, à la 33e seconde.

Kuznetsov a réveillé son équipe quelques minutes plus tard, faisant habilement dévier un tir de la pointe de Niskanen. Vasilevskiy s’est toutefois dressé devant les attaques des Capitals, qui reprenaient petit à petit du poil de la bête.

Le gardien du Lightning n’a cependant rien pu faire contre le boulet de canon d’Ovechkin, alors qu’il ne restait que 96 secondes à écouler à la partie, mais il en a fait assez pour préserver la victoire de son équipe dans les dernières secondes.