MONTRÉAL — Le Canadien Milos Raonic a déclaré forfait pour les Internationaux de tennis de France, dimanche.

Raonic, le 22e joueur mondial, a confirmé l’information par l’entremise de son compte Twitter officiel.

«C’est le coeur lourd que je dois me retirer de @rolandgarros, a-t-il écrit. J’ai de bons souvenirs là-bas, mais je sais que je dois continuer de travailler afin de me placer dans la meilleure position lorsque je saute sur le terrain. Merci de votre appui, et je vous vois bientôt sur le gazon.»

Le dernier match de Raonic remontait au 10 mai, lors d’un match qu’il a perdu 6-4, 6-4 contre son compatriote Denis Shapovalov à l’Omnium de Madrid.

L’Ontarien, qui est originaire de Thornhill, avait aussi déclaré forfait plus tôt en avril avant son match de troisième tour contre le Croate Marin Cilic au Masters de Monte-Carlo, en raison d’une blessure au genou droit.

Raonic n’a pas précisé s’il était incommodé par la même blessure cette fois-ci.