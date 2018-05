BOSTON — J.D. Martinez a cogné deux circuits en appui à Eduardo Rodriguez et les Red Sox de Boston ont vaincu les Orioles de Baltimore 5-0, dimanche.

Martinez a produit trois points, tandis qu’Andrew Benintendi a ajouté un circuit de deux points pour les Red Sox, qui ont gagné trois des quatre matchs de la série.

Âgé de 30 ans, Martinez a d’abord frappé une longue balle ayant franchi une distance estimée à 324 pieds tout près du Pesky Pole au champ droit. Son deuxième circuit a ensuite franchi une distance estimée de 443 pieds pour franchir la clôture au point le plus éloigné du marbre au champ centre. Martinez, qui a signé un contrat de cinq saisons et 110 millions $ US avec les Red Sox en tant que joueur autonome en février, totalise 15 circuits cette saison.

Les Orioles ont frappé 13 coups sûrs, dont 12 simples, mais ont encaissé un 15e revers en 16 rencontres à l’étranger. Ils présentent un dossier de 4-19 en terre hostile, le pire des Ligues majeures.

Rodriguez (4-1) a éparpillé neuf coups sûrs sur cinq manches et deux tiers et n’a pas donné de but sur balles.

Menant 1-0 en cinquième, les Red Sox ont mis fin à la journée de travail de David Hess (1-1) en ajoutant quatre points.

Yankees 10 Royals 1

Tyler Austin a cogné deux circuits de deux points chacun, Sonny Gray a limité ses rivaux à quatre coups sûrs en huit manches et les Yankees de New York ont gagné une huitième série d’affilée pour une première fois depuis 1998 grâce à un gain de 10-1 face aux Royals de Kansas City.

Miguel Andujar et Austin Romine ont ajouté des circuits consécutifs en neuvième manche pour les Yankees, qui ont remporté 14 de leurs 15 dernières parties face à des équipes de la section Centrale de l’Américaine.

Gray (3-3) n’a pas donné de coup sûr aux Royals avant la cinquième manche, quand il y avait deux retraits au compteur. Il a finalement accordé un point et un but sur balles, tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Les Yankees ont un dossier de 24-1 quand ils accordent quatre points ou moins cette saison.

Eric Skoglund (1-4) a concédé six points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.