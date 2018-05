BIRMINGHAM, Ala. — Miguel Angel Jimenez a remporté un premier titre majeur sur le circuit des Champions, alors qu’une ronde finale de 70 (moins-2) lui a permis de s’imposer par trois coups au Regions Tradition, dimanche.

Jimenez se retrouvait au moins à égalité en tête à la fin de chaque ronde et il détenait une avance de trois coups avant la ronde finale au Greystone Golf & Country Club. L’Espagnol a conclu le tournoi à moins-19 et a ajouté un cinquième titre du circuit des 50 ans et plus à son palmarès.

«Quelle semaine magnifique! Mon jeu était vraiment à point», a affirmé Jimenez.

Steve Stricker (70), Joe Durant (69) et Gene Sauers (69) ont terminé à égalité au deuxième rang.

«Je n’ai pas pris soin de ma balle, a dit Stricker. Je l’ai envoyée dans de mauvais endroits, mes approches n’ont souvent pas été très bonnes et j’ai raté quelques roulés. Je n’ai pas bien joué et je n’ai pas profité de mes chances.»

Jimenez commençait la ronde finale d’un tournoi majeur du circuit senior avec au moins une égalité en tête pour une troisième fois, mais il a réussi à se détacher pour une première fois. Il s’était contenté d’une égalité au troisième rang lors de l’Omnium senior britannique en 2016 et du deuxième rang lors de l’Omnium senior des États-Unis en 2016.

Même s’il a commis trois bogueys lors de sa ronde finale après en avoir commis un seul lors des trois premières rondes, Jimenez s’est racheté avec, en autres, deux oiselets à ses trois derniers trous.

Stephen Ames, de Calgary, a inscrit un score de 70 pour terminer à égalité au 34e rang à moins-6. Rod Spittle, de St. Catharines, Ont., a bouclé sa ronde en 77 coups pour aboutir au 70e rang à plus-11.