REGINA — Noah Dobson a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de se faire complice de deux autres buts et le Titan d’Acadie-Bathurst a tenu le fort après avoir alloué quatre buts aux Pats de Regina en troisième période pour l’emporter 8-6, dimanche soir, à la Coupe Memorial.

Les deux équipes disputaient toutes les deux leur deuxième duel du tournoi.

Dobson a scellé la victoire en marquant dans un filet désert en fin de rencontre. Jeffrey Truchon-Viel et Ethan Crossman ont tous les deux enfilé deux fois l’aiguille, alors que Samuel Asselin a obtenu un but et une mention d’aide. Liam Murphy a lui aussi noirci la feuille de pointage en plus de récolter deux mentions d’assistance. Truchon Viel a pour sa part ajouté une aide à sa fiche.

Après avoir accordé que deux buts en 40 minutes de jeu, Evan Fitzpatrick a flanché à quatre reprises dans un intervalle de 13:23 au troisième engagement. Il a toutefois été en mesure de limiter les dégâts pour permettre au Titan de ressortir victorieux, repoussant 32 rondelles au total.

Le Titan, champions de la Ligue de hockey junior majeur (LHJMQ), demeure le seul club invaincu du tournoi.

Cameron Hebig a inscrit le premier but des siens en plus d’être l’initiateur de la tentative de remontée au troisième vingt. Il a également obtenu une mention d’aide. Nick Henry, Matt Bradley et Josh Mahura ont respectivement enfilé un but et une aide, alors que Jared Legien a complété la marque du côté des Pats, l’équipe hôtesse.

Max Paddock, qui a offert six buts au Titan lors des deux premières périodes, a repoussé 26 tirs, avant d’être remplacé par Ryan Kubic pour les 20 dernières minutes de jeu. En relève, Kubic a stoppé trois tirs sur quatre.

Le Titan sera de retour en action mardi soir, alors qu’il affrontera les Bulldogs d’Hamilton, tandis que les Pats croiseront le fer avec les Broncos de Swift Current mercredi soir.