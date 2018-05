Au moment où le Tour d’Italie entame sa dernière semaine, il n’est guère surprenant de retrouver un Britannique au sommet du classement général.

La surprise vient du fait que le meneur est Simon Yates et non pas le quadruple champion du Tour de France, Chris Froome.

Froome s’est présenté au Giro avec l’objectif de devenir le troisième cycliste à remporter consécutivement les trois grands Tours. Mais il a été victime d’une chute à l’entraînement avant le contre-la-montre inaugural, il a perdu du temps lors de la quatrième étape et s’est blessé quand il a chuté de nouveau quatre jours plus tard.

Yates, quant à lui, a réalisé un parcours sans faute et il est devenu le premier coureur depuis 2003 à remporter trois étapes avec le maillot rose du leader à l’issue d’un fantastique effort en solitaire lors de la dernière ascension, dimanche.

Habituellement souriant en interviews, Yates demeure poli mais réservé. Après son énorme effort de dimanche, le coureur britannique de 25 ans s’est montré très émotif.

«Je ne sais pas pourquoi je suis un peu ému aujourd’hui. J’ai tout donné, a déclaré Yates, qui a remporté le classement des jeunes cyclistes du Tour de France l’année dernière.

«Je suis venu au Giro pour gagner la course mais je ne m’attendais pas à gagner trois étapes, a-t-il déclaré plus tard. C’est une magnifique réussite. Je suis à court de mots. Je ne pouvais pas imaginer ça. Mais j’ignore si l’avantage que j’ai présentement est suffisant pour gagner le Giro.»

Sa démonstration de force pour enlever la 15e étape, dimanche, fait qu’il est difficile d’envisager quelqu’un pour lui subtiliser le maillot rose.

Yates a lancé une attaque en solo avec 17 kilomètres à parcourir. Le cycliste de l’équipe Mitchelton a regardé en arrière après quelques mètres et a continué à accélérer.

Lors d’une journée où tout le monde a payé le prix des rigueurs de l’étape précédente et l’ascension de l’emblématique Monte Zoncolan, Yates a semblé faire fi de la fatigue. Il a accru son avance sur le champion en titre Tom Dumoulin à deux minutes et 11 secondes. Domenico Pozzovivo demeure troisième, à 2:28.

Le contre-la-montre individuel de mardi reste la spécialité de Dumoulin et le cycliste néerlandais devrait considérablement réduire l’écart sur le parcours de 34,2 kilomètres. Mais la course se poursuit ensuite dans les hautes Alpes et Dumoulin est conscient qu’il a une mission presque impossible à relever.

«Yates est si fort en ce moment qu’il pourrait réaliser un bon contre-la-montre, a déclaré Dumoulin. Même si nous reprenons le maillot, nous ne serons de retour qu’à égalité. Il peut attaquer dans les montagnes et me larguer quand il veut. Pour gagner le Giro, il faut que quelque chose de fou arrive.»

Les trois victoires de Yates sont survenues en altitude. Il aurait même pu en ajouter une quatrième, mais il a permis à son coéquipier Esteban Chaves de l’emporter au sommet de l’Etna après que le Colombien ait passé toute la journée dans l’échappée.

Il y a encore trois autres arrivées en altitude, dont «l’étape reine» jusqu’à Cervinia, un escalade de 4000 mètres.

Elle suit immédiatement une journée tout aussi difficile, avec quatre cols sur la route jusqu’à Bardonecchia.

Et même l’étape disputée davantage sur le plat, jeudi, se termine par une ascension abrupte de catégorie 1 jusqu’à Prato Nevoso.

Le Tour d’Italie se conclut le 27 mai à Rome.