WASHINGTON — Juan Soto des Nationals, le plus jeune joueur des ligues majeures, à 19 ans, a claqué un circuit de trois points à son premier match comme joueur partant, lundi.

Au lendemain d’un retrait au bâton comme frappeur suppléant, à ses débuts dans les grandes ligues, Soto a frappé une longue balle en deuxième manche face aux Padres de San Diego, lundi soir.

Washington prenait ainsi les devants 3-0, en route vers un gain de 10-2. Les Nationals mettaient fin à une série de trois revers.

Soto a cogné un circuit sur le premier tir de Robbie Erlin, envoyant la balle au-delà du champ gauche. Une claque de 442 pieds, au champ opposé.

La foule a accordé une ovation debout au voltigeur de gauche, qui est sorti de l’abri pour saluer le public.

Soto a commencé la saison au niveau A. Dans trois circuits mineurs cette année, le Dominicain a totalisé 14 circuits et 52 points produits, frappant pour ,362.

Soto a aussi frappé un simple en sixième, marquant ensuite sur un triple de Michael Taylor.

Mark Reynolds a cogné deux circuits, tandis que Bryce Harper a réussi un 14e coup de canon.

Reynolds, Harper et Trea Turner ont produit deux points chacun. Gio Gonzalez (5-2) a permis deux points et deux coups sûrs en sept manches.

Erlin (1-3) a quitté après quatre manches, ayant accordé six points et sept coups sûrs. Franmil Reyes a frappé un circuit de deux points.

Braves 0 Phillies 3

Nick Pivetta a retiré sept frappeurs sur des prises en autant de manches, Nick Williams et Aaron Altherr ont tous les deux étiré les bras et les Phillies de Philadelphie ont battu les Braves d’Atlanta 3-0.

Les Phillies ont mis la main sur le premier match de la série de trois et se trouvent à un seul match derrière les Braves, qui trônent au sommet de la section Est de la Ligue nationale.

La formation de Philadelphie n’a pas obtenu une fiche gagnante depuis 2011 et a encaissé 96 défaites la saison dernière.

Pivetta (4-2) a fait face à Mike Foltynewicz pour la quatrième fois cette saison.

Le partant des Phillies a alloué quatre coups sûrs, un but sur balles et a signé un troisième gain consécutif. Seranthony Dominguez n’a accordé aucun point en huitième et Hector Neris a obtenu son neuvième sauvetage de la saison.

Foltynewicz (3-3) a pour sa part concédé six coups sûrs et a effectué cinq retraits sur des prises en six manches de travail. Son seul point alloué est survenu lorsque Williams a frappé une claque en solo en quatrième.

Altherr a remplacé Pivetta au bâton en septième et a claqué un circuit de deux points aux dépens de Shane Carle pour creuser l’écart 3-0.