MINNEAPOLIS — Logan Morrison a dénoué l’impasse en huitième manche grâce à un but sur balles, propulsant les Twins du Minnesota vers un gain de 4-2 devant les Tigers de Detroit, lundi soir.

Jose Berrios (5-4) a retiré neuf adversaires sur des prises, concédant que trois coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches de travail.

Fernando Rodney a mis un terme à la rencontre, obtenant son 10e sauvetage en 13 occasions. Rodney, qui a disputé ses huit premières saisons dans l’uniforme des Tigers, n’a pas alloué un seul point en dix manches de travail.

Nicholas Castellanos a propulsé les Tigers devant 2-0 en claquant un circuit au centre du terrain en première manche et a ajouté un simple d’un point en troisième, alors qu’il y avait deux retraits.

Max Kepler a frappé un double de deux points en cinquième aux dépens du partant des Tigers Blaine Hardy, pour niveler la marque, et a presque donné les devants aux Twins dans cette manche, mais il a été retiré au marbre.

Orioles 3 White Sox 2

Manny Machado, Adam Jones et Mark Trumbo ont tous les trois claqué un circuit pour permettre aux Orioles de Baltimore de battre les White Sox de Chicago 3-2.

Machado a claqué une flèche au champ gauche en quatrième pour récolter son 15e circuit de la saison, égalant Mookie Betts et de J.D. Martinez au sommet des Majeures. Trumbo a cognÉ une longue balle en cinquième devant Hector Santiago et Jones a étiré les bras en sixième, après avoir quitté la rencontre de dimanche pour cause dE maladie.

Cashner (2-5) a obtenu son premier gain depuis le 5 avril, aidé par Mychal Givens en relève.

Les Orioles présentent un dossier de 2-3 dans une séquence de 11 matchs sur la route.

Jose Abreu, Matt Davidson et Leury Garcia ont respectivement placé deux balles en lieu sûr du côté des White Sox (13-31), qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Santiago (0-2) a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches, mais n’a toujours pas connu la victoire en quatre départs et neuf apparences au monticule en relève cette saison.