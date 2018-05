PARIS — La Montréalaise Françoise Abanda a laissé filer une avance d’une manche à zéro et a subi l’élimination au premier tour des qualifications en vue des Internationaux de tennis de France mardi.

Classée 16e tête de série des qualifications et 125e au monde, Abanda s’est inclinée 6-4, 4-6, 2-6, en deux heures 18 minutes, face à l’Italienne Martina Trevisan.

Face à une joueuse classée au 185e rang de l’échiquier mondial du simple féminin, Abanda a été victime de sept bris de service pendant qu’elle en réussissait cinq.

Trevisan, une gauchère de 24 ans, s’est montrée plus efficace au chapitre des premières balles de service et a dominé avec 26 coups gagnants contre 23 tout en commettant 12 erreurs directes de moins que la Montréalaise (43 vs 55).

Dans un autre match du volet féminin, Carol Zhao, 23e tête de série, et l’expérimentée italienne Francesca Schiavone étaient à égalité après deux manches alors que le match a été interrompu à cause du mauvais temps.

Âgée de 37 ans, Schiavone a gagné la manche initiale 6-4 mais perdu la seconde 6-3. Les deux joueuses compléteront leur match mercredi.

La Montréalaise Eugenie Bouchard devait également jouer son premier match des qualifications, contre la Slovène Dalila Jakupovic. Toutefois, le mauvais temps a forcé le report de ce duel à mercredi.

Chez les hommes, l’Ontarien Peter Polansky, 125e au monde, est venu de l’arrière et a vaincu le Slovaque Norbert Gombos 2-6, 7-6 (3), 6-2.

Après avoir été victime de deux bris de service lors de la manche initiale, Polansky n’a donné aucune chance de bris à son rival lors des deux sets suivants.

Il a par ailleurs inscrit deux bris lors de la manche décisive pour mériter la victoire et une place au deuxième tour des qualifications.

Classé 14e tête de série du volet des qualifications, Polansky jouera son prochain match contre le Serbe Pedja Krstin, 247e joueur mondial.

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime reprendra le collier mercredi face à l’Espagnol Jaume Manar.