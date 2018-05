OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont fait signer un contrat de deux ans à deux volets au défenseur Patrick Sieloff.

En vertu des détails de l’entente, Sieloff encaissera 675 000$ s’il évolue dans la Ligue nationale la saison prochaine, et 125 000$ s’il joue dans la Ligue américaine. Ces montants passeront à 725 000$ et à 170 000$, respectivement, lors de la deuxième année du contrat.

Âgé de 24 ans, Sieloff a établi des marques personnelles dans sa carrière professionnelle avec 58 matches et 108 minutes de pénalté tout en inscrivant un but et neuf passes pour les Sénateurs de Belleville, avec qui il a été nommé le défenseur de l’année de l’équipe en 2017-18.

Lors de son seul match avec les Sénateurs, le 20 mars contre les Panthers de la Floride, le hockeyeur natif de Superior, au Michigan, a inscrit un but. Cet exploit lui a permis de devenir le premier joueur dans l’histoire de la LNH à toucher la cible dans chacun de ses deux premiers matchs, avec deux équipes différentes.

Il avait réussi le tour de force avec les Flames de Calgary, le 9 avril 2016.

Ce sont ses deux seuls matchs dans la LNH.

Choix de deuxième tour des Flames de Calgary au repêchage de 2012, Sieloff a participé à 212 parties dans la Ligue américaine, amassant sept buts et 38 points, avec 333 minutes de punition.

Les Sénateurs ont fait son acquisition en retour de l’attaquant Alex Chiasson le 27 juin 2016.