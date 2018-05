TORONTO — Les partisans de DeMar DeRozan se préoccupent de nouveau de sa santé mentale.

La vedette des Raptors, qui figure dans un message d’intérêt public sur la santé mentale, a écrit sur Instagram «Dark days, darker nights . . .», dans la nuit de lundi à mardi.

De taille minuscule sur un fond noir, dans l’Instagram du joueur, les mots sont aussi le titre d’une chanson de 2014 de Tedashii, un artiste hip-hop américain.

«Est-ce une référence à sa santé mentale ou pas du tout, demande un amateur sur Reddit. J’espère qu’il ne fait qu’apprécier une chanson et qu’il ne traverse pas quelque chose.»

Gazouillant en février, DeRozan écrivait «This depression get the best of me…», des mots également paroles de chanson, avant d’aborder ouvertement sa santé mentale. Kevin Love, des Cavaliers de Cleveland, a ensuite parlé de l’anxiété qui l’a affligé en écrivant un texte pour The Players Tribune.

DeRozan et Love figurent dans le message d’intérêt public que la NBA a diffusé à la fin avril. DeRozan dit notamment qu’on ne doit pas avoir honte de vouloir se sentir mieux avec soi-même.

En deuxième ronde des séries, DeRozan a ajouté les propos suivants:

«C’est important d’avoir la chance de parler de quelque chose qui dépasse le basketball, a dit l’athlète de 28 ans. Beaucoup de gens souffrent de beaucoup de choses. Ils ont peur de faire part de ce qu’ils vivent, de s’ouvrir et d’améliorer qui ils sont. Ça commence très jeune, et ç’a de longues ramifications.»

Les Raptors ont dit que ni DeRozan ni le club allaient commenter le message publié sur Instagram.

Les Raptors ont récemment été balayés hors des séries par Cleveland, ce qui a coûté son poste à l’entraîneur Dwane Casey.