WINNIPEG — Jacob Trouba donne l’impression de vouloir un nouveau pacte à temps pour le début du camp d’entraînement des Jets de Winnipeg, l’automne prochain.

Avant la campagne 2016-17, le vétéran défenseur a demandé un échange et a volontairement raté le camp et les 15 premiers matches, avant de signer un contrat de six millions $ pour deux ans.

En voie d’accéder à l’autonomie avec compensation, Trouba préfère une entente plus hâtive que tardive.

«J’ai déjà vécu ça (un processus plus sinueux), a dit Trouba. Le plus rapide est le mieux.»

Trouba semble également réceptif à l’idée d’un contrat de longue durée.

«Je suis sûr que d’ici deux semaines je vais rencontrer mon agent, a dit Trouba. Nous verrons à partir de là. Je suis sûr que nous en arriverons à quelque chose (avec le directeur général, Kevin Cheveldayoff).»

L’une des raisons pourquoi Trouba a boudé le camp en 2016, c’est qu’il voulait jouer du côté droit. Son souhait a été exaucé quand Tyler Myers s’est blessé, et il est resté de ce côté depuis. Cette saison, jumelé à Josh Morrissey, il a disputé un peu moins de 22 minutes par match, en moyenne.

En 55 matches en saison régulière, il a fourni trois buts et 24 points. Trouba a ajouté deux filets et trois points lors de l’excellent passage des Jets en séries ce printemps, Winnipeg atteignant la finale de l’Ouest, où Las Vegas a prévalu en cinq matches.

«Ça vous donne un peu la sensation de quelque chose d’inachevé, a dit Trouba, un athlète de 24 ans du Michigan. Il y a vraiment une belle camaraderie dans cette équipe. C’est un groupe qui se distingue. Vous voulez jouer pour un club qui peut aller très loin, et c’est le cas ici.»

Les autres joueurs pouvant devenir autonomes avec compensation: Morrissey, Connor Hellebuyck (un candidat au trophée Vézina) et trois attaquants: Adam Lowry, Joel Armia et Brandon Tanev.

«J’aimerais plus que tout recevoir une offre à long terme, mais le côté affaires du hockey est tellement imprévisible», a dit Hellebuyck.

Les joueurs qui pourraient être autonomes sans compensation: le gardien Michael Hutchinson, le défenseur Toby Enstrom et les attaquants Matt Hendricks, Shawn Matthias et Paul Stastny.

«C’est fascinant comment un joueur peut arriver dans la formation et donner l’impression qu’il y figure depuis toujours, a dit Cheveldayoff au sujet de Stastny, acquis à la date limite des échanges, de St. Louis. Ce genre de chimie et de symétrie reflète le genre de personne qu’il est, mais aussi à quel point notre groupe était tricoté serré.»

Le capitaine Blake Wheeler a établi un sommet personnel avec 91 points, ratant un seul match en saison régulière. Il lui reste un an à son contrat, et on lui a demandé son opinion quant à une prolongation de l’entente.

«La question est légitime mais en même temps, je n’y ai pas vraiment pensé encore, a dit Wheeler. Vous devenez tellement concentré sur le moment présent et mentalement, vous avez un peu l’impression que vous êtes encore en train de jouer. J’aurai peut-être une meilleure réponse plus tard. Je n’en suis pas encore là dans ma réflexion.»