REGINA — Robert Thomas a fait bouger les cordages tôt en troisième période en plus de récolter une mention d’aide et les Bulldogs d’Hamilton ont profité de deux avantages numériques pour défaire le Titan d’Acadie-Bathurst 3-2, mardi soir, à la Coupe Memorial.

En vertu de ses deux précédentes victoires, la troupe de Mario Pouliot avait l’opportunité de se qualifier pour la finale du célèbre tournoi. L’indiscipline aura cependant était très coûteuse pour l’équipe des maritimes.

Benjamin Gleason, un but et une aide, et Nicholas Caamano ont également fait scintiller la lumière rouge, alors que Brandon Saigeon s’est fait complice de deux filets. Kaden Fulcher a pour sa part effectué tout un travail à l’autre bout de la patinoire, repoussant 33 des 35 tirs dirigés vers lui.

Jeffrey Truchon-Viel a touché la cible, en plus de se faire l’architecte du but de Samuel Asselin. Il s’agissait du quatrième filet d’Asselin à la Coupe Memorial.

Effectuant quelques arrêts spectaculaires, Evan Fitzpatrick a flanché à 3 reprises en 34 lancers. Il a également limité les dégâts en désavantage numérique, ne concédant que deux buts en sept occasions.

Les Pats de Regina et les Broncos de Swift Current croiseront le fer mercredi soir, lors du dernier rendez-vous du tournoi à la ronde. Si nécessaire, un match de bris d’égalité sera présenté jeudi pour déterminer le positionnement des équipes au classement.

Après avoir presque échappé une avance de cinq buts en troisième période lors de leur deuxième match dimanche, face aux Pats, les champions de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) tentaient de rebondir.

Ce sont cependant les Bulldogs qui ont eu le premier mot, alors qu’ils bénéficiaient de l’avantage d’un homme.

Gleason a profité de la passe de Saigeon pour loger la rondelle dans la rondelle dans le haut du filet, grâce à un tir sur réception. Moins de trois minutes plus tard, ce fut au tour de Caamano de tromper la vigilance de Fitzpatrick.

Après s’être débarrassé de Noah Dobson, Caamano a remis le disque à MacKenzie Entwistle en entrée de territoire. Le numéro 44 a patienté quelques instants avant de refiler la rondelle à Caamano, qui a battu le gardien du Titan du côté de la mitaine.

Le Titan a noirci la feuille de pointage à 14:11 du deuxième engagement. D’une belle manoeuvre, Dobson a savamment servi une passe à Truchon-Viel, qui a enfilé l’aiguille dans une cage béante. Il s’agissait du troisième but et du neuvième point du capitaine du Titan depuis le début du tournoi.

Après avoir offert quelques arrêts-clés au deuxième tiers, Fitzpatrick a de nouveau été battu du côté de la mitaine, cette fois-ci par Thomas, en supériorité numérique, après seulement 64 secondes de jouées en troisième période.

Les hommes de Pouliot ont cependant redoublé d’ardeur pour réduire l’écart 3-2, 2:40 plus tard. Profitant de l’indiscipline de Entwistle, alors qu’il restait moins de deux minutes à faire au cadran, le Titan a tenté le tout pour le tout, mais leurs espoirs ont été gâché alors que Dobson a été envoyé au cachot pour avoir donné un coup de bâton, avec 16 secondes restantes.