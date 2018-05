SEOUL, Corée, République de — Chung Hyeon, demi-finaliste lors des Internationaux d’Australie, n’aura pas la chance de répéter son exploit à Roland-Garros. Le Coréen de 22 ans a dû se retirer du tournoi du grand chelem, mercredi, en raison d’une blessure à la cheville.

Chung, qui avait été obligé de déclarer forfait lors du match de demi-finale devant le futur champion Roger Federer en janvier en raison de plusieurs ampoules, a déclaré qu’il souffrait d’une blessure à la cheville. Il avait également dû se retirer des tournois de Lyon et de Rome.

Dans un court message publié sur sa page Twitter, la 20e raquette mondiale a dit: «Malheureusement, j’ai dû me retirer de Lyon hier et maintenant de Roland-Garros. J’ai eu des ennuis en raison de ma blessure à la cheville toute la saison sur terre battue. Une imagerie par résonance magnétique a révélé que j’avais accumulé du liquide au niveau de l’articulation de ma cheville et qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire.»

Les Internationaux de France débuteront dimanche.