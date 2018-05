PARIS — Eugenie Bouchard ne participera pas aux Internationaux de tennis de France cette année car elle s’est retirée en deuxième manche du match de qualifications qu’elle livrait mercredi.

Mme Bouchard a été lessivée 6-0 en première manche par la Slovène Dalila Jakupovic et tirait de l’arrière 2 à 1 lorsqu’elle s’est retirée. On ignore la cause de son abandon.

Eugenie Bouchard avait choisi de ne pas participer au tournoi de Strasbourg qui a lieu présentement afin de prendre part aux qualifications des Internationaux de France.

L’athlète canadienne âgée de 24 ans est présentement au 167e rang du classement mondial de la WTA. Dalila Jakupovic figure pour sa part en 121e place.