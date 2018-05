MONACO — Si Ferrari veut triompher en Formule 1, elle devra arrêter d’offrir des points à Mercedes sur un plateau d’argent.

Les choses pourraient enfin changer ce week-end au Grand Prix de Monaco. Ferrari a dominé la course l’an dernier et réalisé un doublé — Sebastian Vettel l’avait emporté devant son coéquipier Kimi Raikkonen.

Le champion en titre Lewis Hamilton a gagné les deux dernières courses avec Mercedes cette saison et dispose maintenant d’une avance de 17 points sur Vettel, soit le même déficit qu’il avait concédé à l’Allemand après qu’il eut remporté les deux premières courses du calendrier. Les deux pilotes convoitent un cinquième championnat du monde en carrière, un exploit qui leur permettrait de rejoindre le légendaire pilote argentin Juan Manuel Fangio.

Hamilton et Vettel étaient assis côte à côte lors de la conférence de presse d’avant-course mercredi.

En raison des flashs des caméras, ils avaient chacun leurs lunettes fumées sur le bout du nez. Hamilton a été le premier à les enfiler, puis Vettel a rapidement suivi.

Ce sont des rivaux, semble-t-il, à tous les niveaux.

Ferrari doit cependant cesser de concéder des points, car ils perdent constamment du terrain.

En conséquence, Vettel perd parfois son sang-froid. L’Allemand n’est toutefois pas le seul responsable des déboires de la ‘Scuderia’. Au Grand Prix d’Espagne il y a deux semaines, il avait glissé au classement après que Ferrari lui eut demandé d’entrer aux puits pour un changement de pneus. Cette décision a paru risquée, elle a révélé de nouveau une tendance chez Ferrari à agir sous le coup de la panique. Vettel a éventuellement terminé quatrième.

«En somme, Barcelone n’a pas été une bonne course pour nous. Nous avons concédé du terrain, a admis Vettel. Le temps nous dira si nous nous dirigeons dans la bonne direction.»

Même si Mercedes s’est adjugé les deux premiers rangs à Barcelone, on ignore toujours si ces résultats sont des indicateurs de la véritable hiérarchie en F1 ou si Ferrari peut encore rétrécir l’écart.

La piste en Catalogne favorisait les Mercedes, contrairement à Monaco. En raison des virages serrés et des nombreuses chicanes de ce circuit de 3,4 km dans la principauté monégasque, le pilote qui s’emparera de la position de tête samedi sera le favori pour l’emporter le lendemain.

«Ce sera un week-end difficile, et nous n’aurons peut-être pas le rythme des autres, a dit Hamilton. Nous allons dans la bonne direction. Mais il y a des obstacles sur la route. Les cinq premières courses (de la saison) sont toujours très difficiles. Il y a une courbe d’apprentissage à respecter.»

Après une mauvaise course l’an dernier — Valtteri Bottas avait abouti en quatrième place et Hamilton en septième —, Mercedes est évidemment très modeste cette fois-ci.

«C’est très intense, il faut être plus intelligent ici que partout ailleurs, a noté Hamilton. C’est la piste la plus technique et la plus exigeante mentalement de la saison.»