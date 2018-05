MINNEAPOLIS — Michael Fulmer a gagné pour une première fois en quatre départs et les Tigers de Detroit ont mis fin à une série de cinq revers en l’emportant 4-1 contre les Twins du Minnesota, mercredi.

Fulmer (2-3) a alloué un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a porté à 4-0 sa fiche contre les Twins. Il avait perdu ses trois départs précédents en accordant 14 points en 16 manches et un tiers.

Shane Greene a obtenu les trois derniers retraits pour enregistrer un 11e sauvetage en 14 tentatives.

Niko Goodrum, Nicholas Castellanos et Victor Martinez ont placé deux balles en lieu sûr pour les Tigers.

Le partant des Twins Kyle Gibson (1-3) a permis trois points et six coups sûrs en six manches. Il montre un dossier de 0-3 en neuf départs depuis qu’il a signé un gain contre les Orioles de Baltimore, le 31 mars.

Martinez a produit un point sur un sacrifice en première manche, mais Eddie Rosario a créé l’égalité pour les Twins en cognant un simple d’un point.

Goodrum a toutefois procuré une avance de 3-1 aux Tigers grâce à une longue balle, mettant fin à une séquence de 14 présences au bâton sans coup sûr.