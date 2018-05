SAINT-LOUIS — Drew Butera a frappé un simple de deux points en 10e manche et les Royals de Kansas City ont battu les Cardinals de St. Louis 5-2, mercredi.

Il s’agissait des premiers points produits de Butera depuis le 2 mai. Jon Jay a suivi avec un simple d’un point, tandis que les Royals remportaient leur première série depuis qu’ils avaient enlevé trois des quatre matchs contre les Tigers de Detroit du 3 au 6 mai.

Salvador Perez a étiré les bras sur la balle rapide du partant des Cardinals Michael Wacha et réussi sa huitième longue balle de la campagne, en début de deuxième manche.

Le partant des Royals Jakob Junis a concédé deux points en cinq manches de travail, et il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Blaine Boyer (2-0) n’a accordé aucun point en neuvième pour signer la victoire. Kelvin Herrera a enregistré son 10e sauvetage de la campagne en autant de tentatives.

Bud Norris (1-1) a été parfait en neuvième manche, mais il n’a pu obtenir le moindre retrait en 10e manche.

Diamondbacks 2 Brewers 9

Travis Shaw a claqué une longue balle de trois points, Jesus Aguilar a procuré les devants aux siens grâce à un simple de deux points et les Brewers de Milwaukee ont défait les Diamondbacks de l’Arizona 9-2.

Brent Suter (4-3) a donné deux points et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. Les Brewers, qui mènent la section Centrale de la Nationale, connaissent les meilleurs 50 premiers matchs de leur histoire (31-19).

Les Diamondbacks ont perdu leurs sept derniers matchs et 13 de leurs 14 derniers, glissant hors du sommet de la section Ouest de la Nationale. Les Brewers ont balayé les Diamondbacks pour une première fois depuis juin 2008.

Zack Godley (4-4) a concédé huit points, dont six mérités, et sept coups sûrs en trois manches et un tiers.

Aguilar a frappé un simple d’un point en première manche et il a ensuite cogné un simple de deux points en quatrième. Shaw a suivi avec son 12e circuit de la campagne. Les Brewers ont inscrit sept points en quatrième.