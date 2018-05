BOUCHERVILLE, Qc — Les Américains Chris Malec et Billy Gaffney ont remis tous les deux des cartes de 64 (moins-8) pour s’emparer de la tête du classement au terme de la première ronde de la Classique Bérard Tremblay, mercredi, sur les allées du club de golf Boucherville.

Malec et Gaffney sont venus à un coup du record absolu du parcours détenu par le regretté Jean-Guy Périard, premier professionnel en titre du club Boucherville, et le golfeur amateur Patrick Godin et réussi à l’occasion de rondes amicales.

La Classique Bérard Tremblay est le premier événement de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour.

Malec et Gaffney devancent par deux coups les Ontariens Lucas Kim, Chris Hemmerich et David Morland IV.

Le meilleur Québécois est Raoul Ménard, de l’Ange-Gardien, auteur d’une ronde de 67 (-5), un coup de mieux que Sonny Michaud, meilleur Québécois au Classement Coors Light, et les golfeurs amateurs Étienne Brault, de Mercier, et Étienne Papineau, de St-Jean-sur-Richelieu.

Malec a réussi des oiselets sur la moitié des trous. Après en avoir inscrits cinq au neuf d’alller (1-3-6-8-9), il en a ajoutés quatre autres aux 10e, 11e, 13e et 15e. Il a commis un seul boguey, au deuxième trou.

Il est venu à quelques centimètres d’un pointage de 63 lorsque sa balle a refusé de tomber au dernier trou.

«Je savais que ce roulé au 18e pouvait me permettre de jouer ma meilleure ronde à vie», a commenté le golfeur âgé de 27 ans.

Gaffney a retranché huit coups à la normale de façon peu ordinaire. Il y est allé de deux aigles (3e et 11e trous) et quatre oiselets (7-10-14-16).

Gaffney en était aussi à sa meilleure prestation en compétition. L’an dernier, au Brookfield Country Club, il avait joué 61, trois coups de mieux que le record du parcours détenu par Ben Hogan depuis 1948.

«En début de partie, quelques courts roulés ratés qui m’ont privé d’une ronde encore plus spectaculaire, mais au 17e trou, j’ai calé un roulé de 25 pieds», a mentionné Gaffney.

Malec et Gaffney ont donné le ton à un véritable festival d’aigles et d’oiselets. Au total, les 93 compétiteurs ont réussi 10 aigles et 316 oiselets.

Ménard a pour sa part réussi un aigle et cinq oiselets contre deux bogueys.