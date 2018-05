BOSTON — La recrue Jayson Tatum a inscrit 24 points, Al Horford a récolté 15 points et 12 rebonds et les Celtics de Boston se sont rapprochés d’une place en grande finale grâce à une victoire convaincante de 96-83 sur les Cavaliers de Cleveland, mercredi, lors du cinquième match de la série de la finale de l’Association de l’Est.

Les Celtics sont demeurés invaincus à domicile, signant leur 10e victoire des séries au TD Garden et pourraient obtenir leur laissez-passer pour la finale de la NBA pour la première fois depuis 2010.

Le sixième duel de la série sera présenté vendredi soir, à Cleveland. Si nécessaire, le septième match se déroulera à Boston, dimanche.

Les deux équipes ont réussi à signer des victoires à domicile tout au long de la finale de l’Est et ont remporté ces matchs par neuf points et plus.

LeBron James a marqué 16 points et a récolté 10 rebonds, tandis que Kevin Love a ajouté 14 points pour les Cavaliers, qui tentent d’atteindre la finale pour une quatrième saison consécutive. Il s’agirait d’une septième finale d’affilée pour James.