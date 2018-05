REGINA — Nick Henry a réalisé un tour de maître en complétant un tour du chapeau pour permettre aux Pats de Regina de battre les Broncos de Swift Current *****, mercredi soir, à la Coupe Memorial.

Après avoir été éliminée par les Broncos lors du premier tour des séries éliminatoires de la Ligue de l’Ouest (WHL), l’équipe hôtesse du tournoi a causé la surprise en éliminant les champions.

Les hommes de John Paddock croiseront le fer avec les Bulldogs d’Hamilton, vendredi soir, en demi-finale. Le Titan d’Acadie-Bathurst accède donc directement à la finale, disputée dimanche, en vertu de leur premier rang en ronde éliminatoire.

Cameron Hebig a récolté un but et une aide, tandis que Bryce Platt et Libor Hajek ont également touché la cible pour les Pats. Sam Steel s’est aussi fait complice de cinq buts des siens.

Max Paddock a pour sa part alloué trois buts au troisième engagement, mais a tenu le fort durant les dernières minutes de jeu, repoussant 26 rondelles au total.

Glenn Gawdin a fait mouche à deux reprises, dont un but qui aurait pu s’avérer déterminant, alors qu’il ne restait que 50 secondes à faire au match, en plus de récolter une mention d’assistance. Aleksi Heponiemi, un but et trois aides, a également répliqué du côté des Broncos. Giorgio Estephan et Beck Malenstyn, un but et une mention d’aide, ont complété la marque.

Stuart Skinner a quant à lui flanché à six reprises en 28 lancers dans une cause perdante.

Refusant de s’avouer vaincus, les Broncos ont lutté pour leur survie jusqu’à la toute dernière seconde, alors qu’ils profitaient de l’avantage de deux hommes, avec Josh Mahura se trouvait au cachot et un filet désert. Gawdin a inscrit son deuxième du match pour tenir les deux équipes en haleine jusqu’à la toute fin.

Les champions de la Ligue de l’Ouest ont bien failli couronner leur remontée en faisant bouger les cordages avec 0,1 seconde à jouer, mais le joueur en question se trouvait en position de hors-jeu sur la séquence.