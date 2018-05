PARIS — Les Canadiens Bianca Andreescu et Peter Polansky ont fait un pas de plus vers une place au tableau principal du simple des Internationaux de tennis de France, jeudi, en signant de convaincantes victoires au deuxième tour des qualifications.

Après son triomphe, mercredi, contre la Bélarusse Vera Lapko, qui était la favorite des qualifications du simple féminin, Andreescu n’a eu besoin que de 64 minutes pour vaincre la Bulgare Viktoriya Tomova, 138e au classement mondial, 6-1, 6-3.

Quant à Polansky, 14e tête de série du tableau des qualifications, il s’est fait presque tout aussi expéditif contre le Serbe Pedja Krstin, qu’il a battu 6-4, 6-2 en 77 minutes.

Andreescu, une Ontarienne de 17 ans qui détient le 201e rang du classement de la WTA, a réussi six bris de service tout en sauvant les quatre balles de bris auxquelles a fait face. Andreescu a de plus inscrit 26 gagnants comparativement à 20 fautes directes. Elle a complété le match avec trois as sans faire une seule double faute.

Quant à Polansky, 125e au classement de l’ATP, il a réalisé huit as contre seulement deux doubles fautes. Bien qu’il n’ait pu sauver la seule balle de bris à laquelle il a fait face, Polansky a su compenser en récoltant quatre bris en sept tentatives.

Avec ces victoires, Andreescu et Polansky n’ont besoin que de gagner un seul autre match pour mériter leur billet pour le tableau principal du deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année.

Au troisième tour des qualifications, Andreescu affrontera la Néerlandaise Richel Hogenkamp, 22e tête de série et 134e joueuse mondiale. De son côté, Polansky livrera bataille au Slovaque Jozef Kovalik, classé 147e au monde.