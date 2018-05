SAN JOSE, Calif. — Les Sharks de San Jose ont confirmé avoir consenti une prolongation de contrat de sept saisons à l’attaquant Evander Kane.

L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi, sans dévoiler les détails financiers de l’entente. Différents médias avaient rapporté mardi que la valeur moyenne annuelle du contrat serait de sept millions $ US.

En 17 matchs avec les Sharks la saison dernière, Kane a inscrit neuf buts et cinq aides. Les Sharks avaient acquis ses services des Sabres de Buffalo le 26 février en retour de Daniel O’Regan, d’un choix de première ronde en 2019 et d’un choix conditionnel de quatrième ronde en 2019 ou 2020.

En tout cette saison, il a récolté 29 buts et 25 aides en 78 parties avec les Sabres et les Sharks. Kane a ajouté quatre buts et une aide en neuf parties lors des séries éliminatoires.

Choix de premier tour des Thrashers d’Atlanta en 2009, quatrième au total, Kane a accumulé 186 buts et 168 aides en 574 rencontres avec les Thrashers, les Jets de Winnipeg, les Sabres et les Sharks.

Originaire de Vancouver, Kane a représenté le Canada au Championnat mondial de 2010 à 2012. Il a aussi aidé le Canada à gagner l’or au Championnat mondial junior en 2009.

«À seulement 26 ans, Evander s’est établi comme l’un des véritables attaquants de puissance du circuit et un joueur d’impact, a dit le directeur général des Sharks, Doug Wilson, dans un communiqué. Nous croyons que ses habiletés se mélangent parfaitement avec notre groupe de jeunes joueurs habiles et de vétérans.»