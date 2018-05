PRATO NEVOSO, Italie — Le Britannique Simon Yates est demeuré en tête du classement général du Tour cycliste d’Italie mais son avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin a été réduite de moitié à l’issue de la 18e étape, jeudi.

Yates a été largué par ses rivaux lors de l’abrupte ascension de catégorie 1 vers Prato Nevoso et il a terminé la course 28 secondes derrière Dumoulin, le champion en titre.

À trois jours de l’arrivée à Rome, Yates conserve une avance de 28 secondes sur le Néerlandais au classement général.

Dumoulin s’est classé 13e, en 5h06:45, à un peu plus de 11 minutes de l’Allemand Maximilian Schachmann, vainqueur de sa première étape depuis le début du Tour.

Schachmann a profité de la dernière section de l’ascension pour amorcer son attaque et il a devancé l’Espagnol Ruben Plaza par dix secondes. L’Italien Mattia Cattaneo a terminé troisième, 16 secondes derrière l’Allemand.

Le Québécois Guillaume Boivin et son compatriote ontarien Michael Woods ont complété l’épreuve avec des temps identiques de 5h21:48 et ont terminé 113e et 116e, respectivement.

Svein Tuft, l’autre Canadien inscrit à la compétition, a pris le 157e échelon en 5h29:39.