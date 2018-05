TORONTO — Mike Trout a claqué un 15e circuit cette saison, Nick Tropeano a été efficace pendant sept manches et un tiers et les Angels de Los Angeles ont écrasé les Blue Jays de Toronto 8-1, jeudi.

Albert Pujols a aussi cogné une longue balle pour les Angels, alors que Martin Maldonado a frappé deux coups sûrs et produit trois points.

Les Angels ont gagné deux des trois matchs de la série, tandis que les Blue Jays ont perdu six de leurs sept dernières parties.

«Nous avons appliqué de la pression pendant tout le match, a noté le gérant des Angels, Mike Scioscia. C’est bon signe quand vous profitez de 15 occasions avec des coureurs en position de marquer. Nous avons réussi beaucoup de bonnes choses.»

Dwight Smith fils a offert un rare moment de réjouissance aux spectateurs en claquant un premier circuit en carrière dans les Ligues majeures.

Les Blue Jays ont compilé un dossier de 1-6 au cours de leur séjour à domicile et disputeront leurs neuf prochains matchs à l’étranger.

«Il est temps de partir en voyage, ça ne fait pas de doute, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons, qui espère que le changement d’air fera du bien à sa troupe. Ce séjour à domicile a été atroce.»

Le lanceur partant des Blue Jays Marco Estrada a oeuvré pendant seulement quatre manches et un tiers et n’a jamais trouvé ses repères.

Les Angels ont pris le contrôle dès la deuxième manche en marquant deux points. Shohei Ohtani a soutiré un but sur balles, puis s’est rendu au troisième coussin sur un double d’Andrelton Simmons. Les deux coureurs ont marqué sur un simple de Maldonado.

Pujols a produit un point en troisième à l’aide d’un simple.

Trout a cogné un haut circuit en cinquième, quand la balle a semblé cogner contre le haut du mur au champ centre-gauche avant de tomber à l’extérieur des limites du terrain.

Estrada (2-5) a cédé sa place au monticule deux frappeurs plus tard. Il a été débité de quatre points mérités sur sept coups sûrs et deux buts sur balles.

«Mes tirs étaient trop élevés et je les laissais trop souvent au milieu, a reconnu Estrada. En gros, j’ai été pourri aujourd’hui.»

Pour sa part, Tropeano (2-3) a limité les Jays à un point, quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Les Angels ont ajouté des points d’assurance lors des septième et huitième manches. Pujols a tourné le fer dans la plaie avec un coup de canon de deux points en neuvième.