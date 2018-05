ST. PETERSBURG, Fla. — Le joueur de deuxième but vedette des Red Sox de Boston Dustin Pedroia réintégrera la formation vendredi, après avoir raté les 50 premiers matchs de son équipe alors qu’il se remettait d’une intervention chirurgicale au genou.

Le gérant des Red Sox, Alex Cora, a mentionné jeudi que Pedroia allait quitter la liste des blessés afin de prendre part à la série du week-end contre les Braves d’Atlanta, au Fenway Park.

Le retour de Pedroia au sein des meneurs de la section Est de l’Américaine surviendra exactement sept mois après qu’il eut subi une intervention chirurgicale afin d’effectuer une restructuration du cartilage du genou gauche. Il a disputé son dernier match de réadaptation dans le niveau AAA, jeudi.

Âgé de 34 ans, Pedroia en est à sa 13e saison en carrière avec les Red Sox. Il a été nommé le joueur le plus utile de l’Américaine en 2008. Il se classe au sixième rang de l’histoire des Red Sox au chapitre des doubles (394) et des buts volés (138) ainsi qu’au huitième échelon pour les coups sûrs (1802) et le total des buts (2646).

Pedroia effectuera un départ vendredi ou samedi et il frappera après les deux premiers rangs de la formation. Cora souhaite laisser Mookie Betts et Andrew Benintendi à ces rangs.

Eduardo Nunez, qui a amorcé la plupart des matchs des Red Sox au deuxième coussin depuis le début de la campagne, retrouvera son rôle de joueur d’utilité.