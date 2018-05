BUCAREST, Roumanie — L’ancien joueur de tennis Ilie Nastase a fait l’objet de deux arrestations en l’espace de six heures dans sa Roumanie natale, vendredi. Il a d’abord été soupçonné de conduite en état d’ébriété et a refusé de passer un alcootest, puis d’avoir brûlé un feu rouge au volant d’une mobylette.

Nastase présentait un taux de 0,55 mg d’alcool par litre, a déclaré Victor Gilceava, le responsable de la police routière de Bucarest, une infraction passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

La police a initialement procédé à l’arrestation de Nastase, âgé de 71 ans, vers 4h45 au volant d’un véhicule. Ils ont dit qu’il était visiblement ivre. Gilceava a précisé que les agents ont dû intercepter le véhicule de Nastase puisqu’il ne voulait pas s’arrêter.

L’ancien champion des Internationaux des États-Unis et de France a refusé de se soumettre à un alcootest et les policiers lui ont demandé de sortir du véhicule et l’ont menotté.

Il a par la suite été libéré après que la police ait ouvert une enquête criminelle contre lui pour conduite en état d’ébriété et refus de se soumettre à un alcootest.

La police l’a arrêté de nouveau environ six heures plus tard, après avoir prétendument brûlé un feu rouge avec une mobylette. Son permis de conduire avait été suspendu après le premier incident.

Nastase a admis qu’il avait bu de la bière mais a affirmé que la police l’avait molesté et l’avait projeté au sol lors de sa première arrestation.

La deuxième fois qu’il a été appréhendé, il a été filmé en se moquant des policiers et en les accusant d’agir comme les milices de l’ère communiste.

Il a été interrogé pendant une heure et il a reconnu en quittant le poste de police qu’il avait probablement commis une erreur en refusant de passer l’alcootest.

Il a été condamné à une amende de 1000 leu roumain (326 $ CAN) pour avoir fait obstruction à la police et son permis a été suspendu pour trois mois, mais il est toujours accusé de conduite en état d’ébriété et d’avoir refusé de se soumettre à un alcootest.

L’année dernière, la Fédération internationale de tennis a suspendu le légendaire joueur de tennis pour une période de deux ans en raison de ses commentaires vulgaires et de son mauvais comportement en tant que capitaine de la Roumanie à la Fed Cup.