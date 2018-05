REGINA — Noah Dobson était âgé de 15 ans lorsqu’il a pris la décision de tourner le dos au niveau midget au Canada et a plutôt choisi d’aller en Autriche pour jouer avec le EC Red Bull de Salzbourg.

Selon Dobson, cette décision lui a permis de s’entraîner sur la glace quotidiennement et d’améliorer ses aptitudes individuelles. Et même si Salzbourg se trouve à plus de 5500 kilomètres de la demeure familiale de Summerside, dans l’Île-du-Prince-Édouard, le défenseur étoile du Titan d’Acadie-Bathurst affirme que cet éloignement l’a aidé à gagner en maturité.

«Toute cette expérience visant à mûrir, à vivre seul en Europe pendant un an et à voir d’autres parties du monde s’est révélée pas mal incroyable, a déclaré Dobson lors d’une récente entreuvue accordée en marge de la Coupe Memorial.

«Ce fut une formidable expérience pour moi et je l’ai savourée pleinement.»

Le Titan l’a sélectionné au sixième rang lors du repêchage de 2016, et le succès suit Dobson depuis, incluant à la Coupe Memorial alors qu’il domine tous les défenseurs avec sept points en trois rencontres.

De tous les joueurs qui participent à la grande finale du hockey junior canadien, le défenseur de 18 ans est l’espoir numéro un en vue de la séance de sélection de la LNH en juin à Dallas.

Ses performances ont aidé le Titan à remporter un premier championnat de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1999, grâce à un triomphe en six parties contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Grâce à deux victoires à leurs trois matchs du volet préliminaire, le Titan a accédé automatiquement à la finale du tournoi, qui aura lieu dimanche.

Les hommes de Mario Pouliot affronteront les vainqueurs de la demi-finale, vendredi, entre les Bulldogs de Hamilton (2-1), de la Ligue de l’Ontario, et les Pats de Regina, le club-hôte.

«Ç’a été une année excitante, a déclaré Dobson, classé au cinquième rang parmi les patineurs nord-américains selon le plus récent rapport de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey.

«Je pense que des années comme celle-là, vous en vivez une seule au cours de votre existence. J’essaie d’apprécier cette expérience et de la savourer pleinement.»

Un tournoi significatif

Pouliot dit avoir constaté une nette amélioration dans le jeu de Dobson à la suite de sa participation à la Coupe Ivan Hlinka, en août dernier. Lors de ce tournoi, le Canada a gagné la médaille d’or chez les moins de 18 ans.

Dobson, d’ailleurs, dit avoir beaucoup gagné en confiance à la suite de ce tournoi et que ça l’avait beaucoup aidé cette saison.

De son côté, Pouliot note que Dobson est devenu un défenseur aussi habile à l’attaque qu’en défensive et que son jeu dans son territoire avait été très bon cette année.

«Nous sommes vraiment très heureux de le compter en nos rangs. Depuis le premier jour, même lorsqu’il avait 16 ans, il a été un bel exemple pour tous nos jeunes joueurs, surtout l’an dernier. Et sa progression est remarquable», a décrit Pouliot.

Selon Sylvain Couturier, le directeur général du Titan et le père de Sean, un attaquant avec les Flyers de Philadelphie, Dobson est un jouer spécial.

«Ce ne sont pas toutes les concessions qui peuvent compter sur un joueur de la trempe de Noah Dobson. À mes yeux, il sera assurément choisi parmi les 10 premiers (au repêchage de la LNH). Et je ne serais pas étonné que ce soit parmi les cinq ou six premiers.

«Noah Dobson ne sera pas seulement un espoir de premier plan pour la LNH, mais un jour, il sera une vedette dans la LNH. J’en suis pas mal convaincu.»