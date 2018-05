NEW YORK — Les Yankees de New York comptent réactiver le joueur de premier but Greg Bird de la liste des blessés avant le match de samedi contre les Angels de Los Angeles, ce qui pourrait les forcer à prendre une décision difficile.

Bird a subi une opération à la cheville droite le 27 mars dernier.

En 12 matchs dans les ligues mineures, où il complète un séjour de rééducation, il a frappé huit coups sûrs en 39 présences au bâton pour une moyenne de ,205. Il a claqué trois circuits et fait marquer huit points.

Les Yankees sont revenus avec un personnel de 13 lanceurs, le nombre qu’ils préfèrent, après avoir réactivé le droitier Tommy Kahnle avant le match de vendredi.

Pour faire place à Bird au sein de la formation, Tyler Austin pourrait être cédé aux mineures.

Austin affiche une moyenne au bâton de ,238 avec huit circuits et 23 points produits et a mieux fait jusqu’à maintenant que Neil Walker (,220, deux circuits et 14 points produits). Toutefois, Austin peut encore être cédé aux mineures.

«Souvent, ce sont des discussions qui sont difficiles à tenir mais qui font partie de la réalité et de la nature de notre business, a déclaré le gérant Aaron Boone. Et lorsque vous faites partie d’une très bonne équipe dotée de profondeur, ce sont des décisions et des discussions qui peuvent être plus ardues encore.»