FORT WORTH, Texas — Justin Rose a remis une carte de 64 (moins-6) lors de la deuxième ronde du tournoi Colonial, se donnant une priorité d’un coup devant Emiliano Grillo, vendredi.

Rose, le champion de l’Omnium des États-Unis en 2013, a notamment réussi cinq oiselets en sept trous au milieu de sa ronde. L’Anglais montre un pointage cumulatif de moins-10.

Grillo a joué 67 et il a connu une séquence de six trous sans inscrire une normale, commettant trois bogueys et réussissant trois oiselets.

Brooks Koepka, le champion en titre de l’Omnium des États-Unis, a bouclé le parcours en 63 coups pour connaître la meilleure ronde de la journée. Il se retrouve à égalité au troisième rang avec Satoshi Kodaira (67), à moins-7.

En vertu d’une ronde de 68, le Texan Jordan Spieth a grimpé de 21 échelons pour pointer à égalité en 23e position, à moins-3.

Le Canadien Ben Silverman a inscrit un 69 à sa carte et il est au plus fort de la lutte. Il fait partie d’un groupe de neuf golfeurs, dont le meneur après une ronde Kevin Na (73), à égalité en sixième place. Ses compatriotes Corey Conners (68), Adam Hadwin (72) et Mackenzie Hughes (68) occupent respectivement les 42e, 51e et 60e rangs.