BENTON HARBOR, Mich. — Kevin Sutherland a réussi des oiselets sur ses deux derniers trous en route vers une ronde de 66 (moins-5) qui lui a permis de se retrouver en tête du Championnat senior de la PGA en compagnie de son vieux rival californien Scott McCarron.

Sutherland, le vainqueur de la Coupe Charles Schwab, faisait partie d’un des derniers groupes à prendre le départ à Harbor Shores, tandis que McCarron faisait partie d’un des premiers en matinée. Il s’est retrouvé à moins-8, lui permettant ainsi de se démarquer du groupe record de six golfeurs qui se partageaient la tête à l’issue de la première ronde la veille.

La seule victoire de Sutherland dans ce circuit réservé aux golfeurs âgés de 50 ans et plus s’est produite au Championnat de la Coupe Charles Schwab. McCarron a signé six victoires sur le circuit des Champions, dont une au Championnat des joueurs seniors en 2017.

Jerry Kelly a joué 65 pour se retrouver à égalité avec Tim Petrovic (69), Chris Williams (68) et Joe Durant (67) à moins-7. Durant a fini à égalité en deuxième place la semaine dernière au tournoi Regions Tradition, un autre tournoi majeur.

Stephen Ames, de Calgary, a rebondi après avoir connu une ronde misérable de 74 la veille en complétant le parcours en 69 coups. Il se trouve en 65e place à plus-1 au cumulatif, à égalité avec le seuil de qualifications pour les rondes du week-end.

Stuart Smith, qui était à égalité en première place après la première ronde à 66, a trébuché et remis une carte de 83 qui lui a fait rater le couperet.