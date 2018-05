PHILADELPHIE — Justin Smoak a étiré les bras, Sam Gaviglio a retiré six frappeurs sur des prises en six manches au monticule et Ryan Tepera a sauvé les meubles en neuvième manche pour signer son premier sauvetage, vendredi, dans la courte victoire de 6-5 des Blue Jays de Toronto contre les Phillies de Philadelphie.

Yangervis Solarte et Kevin Pillar ont chacun frappé un double d’un point pour les Torontois, qui ont entamé un voyage de neuf matchs après avoir conclu un séjour de sept rencontres à domicile avec une piètre fiche de 1-6, au cours duquel ils ont été dominés 43-22 au chapitre des points marqués.

«Nous avions vraiment besoin de cette victoire, a noté le gérant des Blue Jays John Gibbons. Nous devions fermer la porte en fin de match et il (Tepera) l’a fait. Je suis fier de lui.»

Gaviglio (2-0) a signé sa deuxième victoire en remplacement du partant Marcus Stroman (fatigue à l’épaule droite), après avoir distribué trois points et autant de coups sûrs — dont le premier circuit en carrière du lanceur partant des Phillies Zach Eflin (1-1).

Carlos Santana a aussi frappé une longue balle pour les Phillies, qui sont demeurés à un demi-match des Braves d’Atlanta, premiers dans la section Est de la Ligue nationale.

«Nous n’avons pas abandonné, a souligné le gérant des Phillies Gabe Kapler. Nous nous sommes battus. Nous étions dans le match jusqu’au dernier retrait.»

Tepera, qui a été appelé en renfort pour combler la perte de Roberto Osuna, a obtenu son premier sauvetage en quatre opportunités — mais ce fut difficile. Tepera n’est pas habitué au rôle de spécialiste des fins de match.

«Je n’arrêtais pas de me dire que ce sont les mêmes trois retraits; peu importe la manche, a expliqué Tepera, avant de reconnaître que la situation était bien différente de sa routine habituelle. C’est totalement différent. Les frappeurs sont beaucoup plus combatifs lorsque le match tire à sa fin. J’aimerais pouvoir me dire que ce sont les mêmes trois retraits qu’à l’habitude, mais de toute évidence ça ne l’est pas.»

Après avoir forcé Scott Kingery à soulever un ballon de routine en début de neuvième manche, il a accordé un simple à Jorge Alfaro et un double à Pedro Florimon. Alfaro a croisé le marbre sur un lancer hors cible, et Florimon a atteint le troisième coussin. Tepera a offert un but sur balles aux deux frappeurs suivants pour remplir les sentiers avec un retrait au tableau, avant de retirer sur des prises Rhys Hoskins. Odubel Herrera a ensuite cogné un roulant de routine qui a mis un terme à la menace.