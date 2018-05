BOSTON — Mitch Moreland a donné les devants à Boston avec un double de deux points en sixième et les Red Sox ont gagné 8-6 aux dépens des Braves d’Atlanta, samedi.

Moreland a envoyé la balle dans le coin du champ droit contre Sam Freeman (1-2), faisant marquer Mookie Betts et Andrew Benintendi. Boston prenait ainsi les devants, 6-5.

Moreland a aussi frappé un triple, son premier depuis 2014.

Benintendi est passé à un double du carrousel, claquant entre autres un circuit en solo et un triple de deux points, qui a porté le score à 8-5.

À son premier match depuis une opération au genou gauche en octobre, Dustin Pedroia a soutiré un but sur balles et a marqué une fois, créant l’impasse 3-3, en troisième.

Steven Wright (1-0) a excellé en trois manches en relève, ne donnant que deux simples et un but sur balles.

Craig Kimbrel a alloué un circuit en solo à Ronald Acuna fils, complétant ensuite un 16e sauvetage.

Drew Pomeranz a permis cinq points, six coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers.

Après la série contre les Braves, les Red Sox vont accueillir les Blue Jays de Toronto pour une série de trois matches, à compter de lundi.

Quatre frappeurs des Braves ont récolté deux coups sûrs, incluant Dansby Swanson. Neuvième frappeur, il a notamment cogné un circuit de deux points.

Nick Markakis a fourni deux doubles, lui qui domine la Nationale avec une moyenne de ,347.