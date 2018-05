PITTSBURGH — Jack Flaherty a accordé quatre coups sûrs en six manches, Matt Carpenter a frappé sa cinquième longue balle de la saison et les Cardinals de St. Louis ont battu les Pirates de Pittsburgh 4-1.

Flaherty (2-1) a enchaîné une performance dominante contre les Phillies de Philadelphie dimanche dernier en tenant les Pirates en échec. Flaherty a accordé un circuit à Starling Marte en première manche, mais a retrouvé rapidement ses repères. La recrue a retiré quatre frappeurs sur des prises, a distribué deux buts sur balles et n’a pas permis à un coureur de se rendre au troisième but lors de ses cinq dernières manches de travail. Bud Norris a été parfait en neuvième et a récolté un 10e sauvetage.

Carpenter a été 2-en-5, incluant son circuit aux dépens de Trevor Williams (5-3) pour amorcer la rencontre. Jose Martinez a ajouté trois coups sûrs pour les Cardinals, qui ont rebondi de leur plus cuisant revers de la saison vendredi soir en renversant les Pirates pour une première fois en cinq essais cette saison.

Williams a lancé pendant seulement quatre manches et a effectué 65 lancers, son plus court départ de la saison. Le droitier a accordé quatre points sur sept coups sûrs et trois buts sur balles.

Marte a été 2-en-4 à son retour d’un séjour à l’infirmerie en raison d’une élongation musculaire à un muscle oblique. Son circuit aux dépens de Flaherty en première a franchi les deux enclos derrière la clôture au champ centre. Les Pirates ont perdu six de leurs huit derniers matchs.

Nationals 4 Marlins 1

Mark Reynolds a brisé l’égalité grâce à un circuit pour amorcer la neuvième manche et les Nationals de Washington sont venus de l’arrière pour vaincre les Marlins de Miami pour une dixième fois de suite, cette fois 4-1.

Le partant des Marlins Wei-Yin Chen a amené un blanchissage de deux coups sûrs jusqu’en huitième manche, mais il a concédé une longue balle à Wilmer Difo qui créait l’égalité 1-1.

Reynolds a ensuite réussi son cinquième coup de quatre buts de la saison, contre Brad Ziegler (0-4). Matt Adams et Trea Turner ont tous les deux ajouté un simple d’un point pour permettre aux Nationals de se donner un coussin de trois points.

Alors que le pointage était à égalité en huitième manche, les Marlins ont placé des coureurs aux deuxième et troisième coussins, mais le nouveau venu des Nationals Justin Miller (1-0) s’est sorti d’impasse en retirant Starlin Castro sur des prises. Il s’agissait de la première présence de Miller dans les Majeures depuis 2016.

Le partant des Nationals, Tanner Roark, a alloué quatre coups sûrs et un point en sept manches. Sean Doolittle a été parfait en neuvième manche pour enregistrer un 11e sauvetage cette saison et un deuxième en autant de jours.

Le jeune de 19 ans Juan Soto a claqué deux doubles parmi les sept coups sûrs des Nationals. Ils ont dominé les Marlins 66-18 au chapitre des points lors de leur séquence de 10 gains.

Mets 6 Brewers 17

Erik Kratz a cogné un circuit à ses débuts avec sa nouvelle équipe, Jesus Aguilar a également frappé une longue balle et ils ont propulsé les Brewers de Milwaukee vers une écrasante victoire de 17-6 face aux Mets de New York.

Christian Yelich a frappé trois coups sûrs, produit trois points et croisé trois fois le marbre pour les Brewers, qui ont remporté huit de leurs 10 dernières rencontres.

Acquis vendredi des Yankees de New York, Kratz a sorti son canon après deux retraits en cinquième contre le releveur A.J. Ramos.

Brandon Nimmo et Michael Conforto ont cogné des circuits tôt dans le match pour les Mets, qui ont malmené l’as des Brewers Chase Anderson. Ce dernier a accordé cinq points, mais la relève des Brewers a muselé les visiteurs.

La victoire est allée au dossier de Dan Jennings (3-1), qui a oeuvré pendant une manche et un tiers. Le releveur des Mets Jacob Rhame (0-1) a lancé pendant une manche et a encaissé la défaite.