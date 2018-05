ANN ARBOR, Mich. — Minjee Lee a inscrit un score de 68 (moins-4), samedi, pour se forger une avance de deux coups avant la dernière ronde du Championnat Volvik.

Lee a bouclé sa troisième ronde sans commettre de boguey et elle a terminé la journée avec un oiselet au 18e trou pour passer à moins-12. La vedette australienne va essayer de célébrer son anniversaire en gagnant un premier tournoi cette saison. Elle aura 22 ans dimanche.

Stacy Lewis, qui est enceinte de cinq mois, a réussi cinq oiselets sur les six derniers trous pour une ronde de 67 et pour rejoindre In-Kyung Kim (67), Jodi Ewart Shadoff (69) et Lindy Duncan (69) à moins-10. Neuf joueuses se retrouvent à moins de trois coups de Lee.

Le jeu a été interrompu pendant environ deux heures en raison des mauvaises conditions météorologiques, mais toutes les joueuses ont pu finir leur ronde.

Lee a terminé en deuxième position à un coup de la tête l’an dernier.

Brittany Marchand, d’Orangeville, Ont., a joué une ronde de 72 et elle se retrouve à égalité au 25e rang à moins-5. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, a bouclé sa ronde en 70 coups pour grimper à égalité au 42e échelon à moins-3.