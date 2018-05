ARLINGTON, Va. — On ne pouvait ressentir que de l’émotion pure lorsque le capitaine des Capitals de Washington Alex Ovechkin a enfilé pour une première fois en carrière la casquette de champions de l’Association Est.

«Mon dieu. C’est incroyable, a-t-il lancé. Je ne peux pas expliquer mes émotions. Je suis simplement heureux pour mes coéquipiers, pour l’organisation et les partisans.»

Finalement.

Ovechkin est les Capitals prendront part à la finale de la coupe Stanley. L’attente a duré 14 ans pour Ovechkin, qui a été sélectionné au tout premier rang du repêchage de 2004 et qui est considéré comme le meilleur buteur de sa génération. Il n’avait toutefois jamais dépassé la deuxième ronde des séries et même si ce n’était pas vraiment sa faute, il a pris une bonne partie du blâme.

Ovechkin a mené les Capitals à la finale de la LNH grâce à une récolte de 12 buts et 10 aides. En un seul printemps, le Russe de 32 ans a mis fin à la disette de 20 ans des Capitals, il a exorcisé ses démons et il a mis fin aux questionnements quant à son implication lorsque les moments sont importants.

«C’est spécial parce que nous gagnons, a mentionné Ovechkin avant de quitter pour Las Vegas. C’est la seule chose qui compte. Nous n’avons jamais été dans cette position auparavant. Pendant toute ma carrière, j’ai joué pour cette équipe et nous n’avons jamais eu autant de succès.»

Ovechkin a mis fin à neuf apparitions en séries se terminant en première ou en deuxième ronde, et ce, même s’il réussissait un point par match. Alors que le temps commence à presser pour qu’il soulève le précieux trophée, cette saison a permis de voir un joueur différent.

Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, a vu un nouveau niveau de maturité chez lui, tant sur qu’à l’extérieur de la patinoire. Il croit que le fait qu’Ovechkin se soit marié a eu un impact positif sur lui. Sans compter son nouvel entraînement estival, qui n’a sûrement pas nui à faire de lui le gagnant du trophée Maurice-Richard cette saison, grâce à 49 buts.

«Je crois que la façon dont il joue cette année est plus axée sur la structure d’équipe, a déclaré MacLellan. Il n’a jamais autant joué dans le système que cette année, à mon avis.»

En séries, Ovechkin a encore plus élevé son jeu d’un cran. Son implication physique et son désir de bloquer des tirs et de se replier en défensive ont pu être notés.

«Quand tu le vois bloquer des lancers et revenir en défensive, il est de plus en plus engagé, a exprimé son coéquipier de trio Tom Wilson. On dirait que chaque ronde qui avance, il joue avec encore plus d’ardeur. C’est ce que tu as besoin de la part de tes meilleurs joueurs.»

Ovechkin semble avoir du plaisir sur la patinoire comme jamais auparavant. L’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, s’est demandé si être le visage de l’équipe et ne jamais avoir gagné la coupe Stanley l’avaient essoufflé pendant toutes ces années.

La victoire contre les Penguins de Pittsburgh au deuxième tour des séries a peut-être libéré Ovechkin aux yeux de Trotz.

«Tu veux que tes meilleurs joueurs soient en mission et je crois que ça l’a libéré d’être en avant-plan de cette mission plutôt qu’être obligé d’expliquer pourquoi il ne s’est pas rendu plus loin au printemps, a dit Trotz. Il a du plaisir, il produit et il est impliqué. Si tu veux avoir du succès, tu dois avoir une contribution totale et il l’a fait. Il aime les séries pour peut-être une première fois depuis longtemps.»