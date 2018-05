INDIANAPOLIS — Le pilote australien Will Power a remporté l’Indianapolis 500, dimanche.

Il s’agissait de la plus importante victoire du vétéran âgé de 37 ans en série IndyCar, et de sa deuxième consécutive cette saison. Il avait triomphé au Grand Prix d’Indianapolis plus tôt ce mois-ci.

Power a pris les commandes avec quatre tours à compléter, lorsqu’Oriol Servia et Jack Harvey ont dû entrer aux puits pour faire le plein de carburant. Power a ensuite dû repousser les attaques du détenteur de la position de tête au départ, Ed Carpenter, pendant les derniers tours. Carpenter a terminé deuxième devant le vainqueur de l’Indy 500 en 2008, Scott Dixon. Alexander Rossi et Ryan Hunter-Reay ont complété le top-5.

Le propriétaire de l’équipe de Power, Roger Penske, a ainsi obtenu sa 17e victoire en carrière à l’Indy 500.

Plus de détails à venir.