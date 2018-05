LOS ANGELES — Clayton Kershaw sera de retour dans la rotation des Dodgers jeudi à Los Angeles, contre les Phillies de Philadelphie.

Le gérant Dave Roberts a laissé entendre qu’il pourrait s’agir d’une longue sortie, si les choses se passent bien. Samedi, Kershaw a pris part à un match simulé au Dodger Stadium, lançant pendant quatre manches.

Triple vainqueur du Cy Young dans la Nationale, le gaucher est à l’écart depuis près d’un mois, en raison d’une tendinite au biceps gauche.

Sa dernière sortie remonte au 1er mai en Arizona. Il a donné deux points et six coups sûrs en six manches, dans un match gagné 4-3 par les D’Backs.

Le vétéran de 30 ans a une fiche de 1-4 et une moyenne de 2,86. Sa feuille de route compte cinq saisons de 16 victoires ou plus.