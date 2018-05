DÉTROIT — Blaine Hardy a été efficace pendant sept manches au monticule et les Tigers de Detroit ont pris la mesure des White Sox de Chicago 3-2, dimanche.

Hardy (1-0), qui effectuait son troisième départ de la saison, a accordé un point, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus d’avoir fait six victimes au bâton. Le gaucher âgé de 31 ans a été appelé en renfort dans la rotation des Tigers pour combler la perte de Jordan Zimmermann, qui est ennuyé par un problème à une épaule.

Hardy a retiré les 14 derniers frappeurs qui l’ont affronté. Il présente un dossier de 3-0 en 63 présences sur la butte au cours des trois dernières campagnes.

Joe Jimenez a retiré les frappeurs dans l’ordre en huitième manche, puis Shane Greene a concédé une longue balle à Jose Rondon en neuvième avant de signer son 13e sauvetage.

Le vétéran James Shields (1-5) a encaissé la défaite du côté des White Sox.

Braves 7 Red Sox 1

Mike Foltynewicz a donné un premier coup sûr en sixième seulement et les Braves d’Atlanta ont défait les Red Sox de Boston, 7-1.

Foltynewicz (4-3) n’a permis que trois coups sûrs dont deux en sixième, où Mitch Moreland a frappé un triple d’un point.

Foltynewicz a quitté après sept manches, sa plus longue sortie de la saison. Il a retiré sept frappeurs au bâton et a concédé trois buts sur balles.

Tyler Flowers a claqué un circuit de trois points pour les Braves, qui mettaient fin à une série de trois défaites.

Kurt Suzuki a obtenu trois coups sûrs, avec un point produit et un point marqué.

Ronald Acuna a semblé se blesser au genou gauche en courant sur un simple à l’avant-champ, en septième. La chute a été mauvaise mais il a fini par se relever et a pu quitter par lui-même, remplacé par Preston Tucker.

Chris Sale (5-2) a donné six points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers. Il avait une fiche de 4-0 à ses six derniers départs.